ميقاتي يلتقي وزيرة خارجية المانيا في السراي الحكومي

يلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في هذه الاثناء وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك في السراي الحكومي، بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والوفد الالماني.

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