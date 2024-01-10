إسرائيل.. مقربون من نتنياهو يختارون بديل جانتس في حال استقالته

الشارقة - اميمة ياسر -

يبحث مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الليكود، عن خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة الوزير بيتي جانتس.

ووفقا للخطة التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن المقربين من نتنياهو يبحثون تعيين أفيغدور ليبرمان بدلا من جانتس في حال استقالته لضمان استمرار حكومة الحرب.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".

وأسفرت العملية عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن23 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.