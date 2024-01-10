"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل كونيكو بالعمق السوري

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنّه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية".

هذا، وأكّدت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّها مستمرة "في دكّ معاقل العدو".