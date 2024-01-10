زعمت القناة 13 الإسرائيلية، أنّ مجلس الوزراء الأمني والسياسي (الكابينت) سيبحث مقترحًا قطريًا ينصّ على صفقة تبادل أسرى تشمل انسحابًا للجيش الإسرائيلي من غزة، ومغادرة قادة حركة "حماس" للقطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13: الكابينت سيبحث مقترحًا قطريًا يشمل صفقة تبادل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ومغادرة قادة حماس للقطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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