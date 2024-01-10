خلف: لنخرج من الانقلاب وننقذ الجمهورية والديموقراطية بانتخاب رئيس

أشار النائب ملحم خلف، في تصريح، إلى أنه "في اليوم الـ375 من وجودي في مجلس النواب، مبعوث يحضر، مندوب يترك، حركة مكوكية في المنطقة لوزراء خارجية ومبعوثين دوليين وحركة ناشطة ديبلوماسية داخل لبنان وتجاهه بجداول اعمال تتناول الانتهاكات الاسرائيلية على الحدود الجنوبية وطرح حلول للمسائل العالقة على الحدود البرية كالنقطة "ب" والنقاط 13 وتثبيت الحدود البرية والتداول في انفاذ القرار 1701 او تعديله".

واعتبر أنّ "كل ذلك، فيما الدولة مقطوعة الرأس وحكومتها مستقيلة، لا بل عاجزة عن اي امر كما صرح رئيسها، وتباين في مواقف وزرائها، حكومة لا تحضر امام المجلس النيابي ولا تناقش مواضيع بهذه الخطورة والاهمية، فمن ذا الذي يمثل الدولة في مقاربة هذه الدبلوماسية الناشطة والتي تتناول مواضيع بأهمية وقف الحرب على الجنوب وتثبيت الحدود البرية في مواجهة العدو وانقاذ او تعديل القرارات الدولية؟"، ورأى "أننا نعيش انقلابا على الجمهورية وعلى الديمقراطية وعلى سيادة القانون وعلى المفاهيم القانونية والمبادىء. والاخطر اننا نعيش انقلابا على العيش معا، أساس الصيغة وأساس هذا الوطن".

وأوضح خلف أنّه "لا للاستمرار بالتفرد بالقرارات، لا للاستمرار باختزال السلطات، لا للاستمرار بتعدي سلطة على سلطة اخرى ولا لتخطي الدستور والاستمرار بالفوضى الحقوقية الدستورية. لنخرج من الانقلاب، لننظم الحياة العامة ولننقذ الجمهورية والديموقراطية بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم وليس غدًا".