مولوي من عين التينة: أطلعنا برّي على التحقيقات الجارية بموضوع الخرق السيبراني للمطار وهي سريّة

التقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الامنية والميدانية ومسار التحقيقات بموضوع الخرق السيبراني لمطار بيروت الدولي.

وبعد اللقاء تحدث الوزير المولوي، حيث أشار إلى أنّه "رغم كافة الظروف الصعبة والظلم الذي يعيشه جنوب لبنان والمنطقة، نتمنى من هنا من عين التينة لكل اللبنانيين ان تكون السنة الجديدة سنة خير وعدل وان يرفع الظلم عن شعبنا الصامد والصابر".

ولفت إلى أنّه "من الطبيعي زيارة رئيس المجلس نبيه بري لاطلاعه على كافة الامور التي تقوم بها وزارة الداخلية والبلديات، ويمكن وصف اللقاء مع دولته باللقاء الوطني للتباحث بكافة الامور الوطنية التي تهم كل اللبنانيين من عمل الوزارة الذي اخذ حيزا من اللقاء اضافة إلى كافة الامور والخطوات التي حصلت في فترة الاعياد فضلا عن عمل البلديات والقوى الامنية وعملها الذي هو لخدمة كل المواطنين وايضا اطلعنا بري على التحقيقات الجارية بموضوع الخرق السيبراني الذي تعرض له مطار رفيق الحريري الدولي".

وردا على السؤال على نتائج التحقيق بالخرق السيبراني للمطار، أجاب وزير الداخلية بالقول: "طالما اننا نقول ان هناك تحقيقات فهي سريّة يقوم بها ضباط متخصصون من المخابرات والمعلومات ومن معلومات الامن العام وهي باشراف مدعي عام التمييز، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع رئيس المجلس ومع الجميع من أجل الوصول الى امن وامان لمطار بيروت الدولي ولكل اللبنانيين وتشغيل المطار هو في عهدة الطيران المدني وليس لدى وزارة الداخلية التي تقوم بجهدها اللازم في تفتيشات المطار وضمان سلامة الطيران، والتأكد من سلامة الحقائب التي تصعد الى الطائرات وسلامة المسافرين".

إلى ذلك، عرض بري المستجدات السياسية وشؤوناً إعلامية خلال إستقباله وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، الذي قال بعد اللقاء: "كما تعرفون بلدنا في حالة حرب والمنطقة بأسرها على فوهة بركان وأغلب الموفدين يزورون عين التينة، من هنا زيارتنا اليوم لمناقشة كافة الأمور وامور البلد بأي إتجاه ذاهبة".

ولفت إلى أنّه "في هذه الظروف نود ان نؤكد لكل اللبنانيين بالرغم من كل الخلافات السياسية، أنّه من الضروري ان نكون موحدين في مواجهة الازمات التي تعصف بالمنطقة".

هذا، وتابع رئيس المجلس أيضاً الأوضاع العامة لاسيما الإقتصادية منها وآخر المستجدات السياسية خلال إستقباله وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.