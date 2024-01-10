تصطاد زبائنها من فيسبوك.. تفاصيل سقوط شبكة "راوية" للدعارة بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط حاصل على دبلوم صناعة وسيدتين حال قيامهم بتكوين تشكيل لتسهيل أعمال الدعارة وممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتواجدهم بشارع الجيش بمدينة المنصورة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بضبط كلا من "أسامة.مح"،57 عاما، حاصل على دبلوم صناعة، ومقيم مركز فارسكور محافظة دمياط، و"رانيا.م.أ.غ"،40 عاما، حاصلة على دبلوم زراعة ومقيمة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، و"راوية.ا.ح.ا"، 46 عاما، ربة منزل ومقيمة بقرية نشا مركز نبروه بتكوين تشكيل فيما بينهم لتسهيل أعمال الدعارة عن طريق الأول للمتهمة الثانية والثالثة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعثر بحوزة المضبوطين على 3 هاتف محمول، ومبلغ 2200 جنيه، وملابس حريمي، وبمواجهتهم فى محضر الشرطة اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.