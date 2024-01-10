"اللحمة بـ 160 جنيه".. تخفيضات هائلة من التموين على أسعار السلع بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن كافة السلع الغذائية وغير الغذائية تتوافر داخل 28 فرع دلتا ماركت التابع لمديرية التموين بكافة مدن المحافظة، بأسعار مخفضة وكميات كبيرة، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في أي من السلع الغذائية.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أنه يجري تابعة المحلات والأسواق، وكافة أماكن تداول الأغذية، لضبط الأسعار، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من توافر السلع التموينية والحرة، والدقيق الخاص بالمخابز البلدية، والضرب بيد من حديد للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار.

وأكد أن المحافظة لديها مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والغير غذائية، وسلع المبادرة يكفي لمدة تتراوح بين 3 حتى 5 شهور، إضافة إلى توافر الدقيق البلدي استخراج 87.5% بمستودعات الدقيق بمختلف المدن جنوب سيناء بكميات تكفي لمدة 10 أيام، ودقيق مستودعات الخاص لحاملي البطاقات التموينية يكفي لمدة 25 يوم.

وأشار إلى أنه جرى صرف المقررات التموينية لشهر يناير الجاري لـ 72% من حاملي البطاقات التموينية على مستوى المحافظة، ويجري توافر سكر مبادرة تخفيض الأسعار على البطاقة التموينية سعر الكيلو 27 جنيه، وذلك وفقًا للتوجيهات والضوابط التي أقرتها وزارة التموين، للصرف على السيستم من فرد إلى 3 أفراد كيلو، و البطاقة من أفراد فأكثر 2 كيلو، إضافة إلى السكر التمويني بواقع كيلو لكل فرد بسعر 12,60 جنيه.

وتابع : كما يوجد كميات من السكر الحر بفروع دلتا ماركت، و تصرف لغير حاملي بطاقة تموينية، والعمالة الغير منتظمة والموسمية من خلال المكاتب التموينية، ولحوم برازيلية سعر الكيلو 160 جنيه.