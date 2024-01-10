الأرض تحطم الرقم القياسي في 2024.. والنينيو تنذر بطقس الجحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مراقبو المناخ في الاتحاد الأوروبي إن عام 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث تجاوزت الزيادة في درجة حرارة سطح الأرض تقريبا العتبة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية.

وأفادت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) أن تغير المناخ أدى إلى تكثيف موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء الكوكب، ودفع مقياس الحرارة العالمي بمقدار 1.48 درجة مئوية فوق مؤشر ما قبل الصناعة.

وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة رئيس خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S): "إنه أيضًا العام الأول الذي تكون فيه جميع الأيام أكثر دفئًا بمقدار درجة واحدة عن فترة ما قبل الصناعة".

وتابعت "من المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة خلال عام 2023 درجات الحرارة في أي فترة خلال الـ 100 ألف عام الماضية على الأقل".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن العام كان مجرد استعراض "للمستقبل الكارثي الذي ينتظرنا إذا لم نتحرك الآن".

وتجاوز ما يقرب من نصف العام حاجز الـ 1.5 درجة مئوية، وبعد ذلك من المرجح أن تصبح التأثيرات المناخية ذاتية التعزيز وكارثية، وفقًا للعلماء.

ولكن حتى إذا تجاوز متوسط درجة حرارة سطح الأرض 1.5 درجة مئوية في عام 2024، كما يتوقع بعض العلماء، فإن هذا لا يعني أن العالم قد فشل في تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري تحت هذه العتبة.

ولن يحدث ذلك إلا بعد عدة سنوات متتالية فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، وحتى ذلك الحين تسمح معاهدة 2015 بإمكانية خفض درجة حرارة الأرض بعد فترة من "التجاوز".

وشهد عام 2023 حرائق هائلة في كندا، وموجات جفاف شديدة في القرن الأفريقي والشرق الأوسط، وموجات حر صيفية غير مسبوقة في أوروبا والولايات المتحدة والصين، إلى جانب دفء شتوي قياسي في أستراليا وأمريكا الجنوبية.

وقال إد هوكينز، أستاذ تغير المناخ بجامعة ريدينج: "ستستمر مثل هذه الأحداث في التفاقم حتى نتحول عن الوقود الأحفوري ونصل إلى صافي انبعاثات صفرية.. سنواصل المعاناة نتيجة تقاعسنا لأجيال عديدة."

وتأتي نتائج كوبرنيكوس بعد شهر واحد من التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي يدعو إلى التحول التدريجي بعيدا عن الوقود الأحفوري، وهو السبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال جون مارشام، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ليدز: "نحن بحاجة ماسة إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري بسرعة والوصول إلى صافي الصفر للحفاظ على المناخ الصالح للعيش الذي نعتمد عليه جميعا".

وتوقع كوبرنيكوس أن فترة الـ 12 شهرًا المنتهية في يناير أو فبراير 2024 "ستتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الصناعة".

وقالت سامنثا بيرجيس إن سجلات الطقس الموثوقة تعود إلى عام 1850، لكن البيانات البديلة الأقدم لتغير المناخ - من حلقات الأشجار، والعينات الجليدية، والرواسب - تظهر أن درجات الحرارة في عام 2023 "تتجاوز درجات الحرارة في أي فترة خلال الـ 100 ألف عام الماضية على الأقل".

وتحطمت الأرقام القياسية في كل القارات. وفي أوروبا، كان عام 2023 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، حيث كان أقل بمقدار 0.17 درجة مئوية مقارنة بعام 2020.

وشهد عام 2023 بداية ظاهرة النينيو المناخية التي تحدث بشكل طبيعي، والتي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه في جنوب المحيط الهادئ وتأجيج الطقس الأكثر سخونة خارجها.

ومن المتوقع أن تصل الظاهرة إلى ذروتها عام 2024، وترتبط بالأشهر الثمانية المتتالية من الحرارة القياسية من يونيو إلى ديسمبر.

وكانت درجات حرارة المحيطات على مستوى العالم أيضًا "مرتفعة بشكل مستمر وغير عادي"، مع تحطيم العديد من الأرقام القياسية الموسمية منذ أبريل.

وتسببت درجات حرارة المحيطات غير المسبوقة هذه في حدوث موجات حارة بحرية مدمرة للحياة المائية وزادت من شدة العواصف.

وتمتص المحيطات أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناجمة عن النشاط البشري، وتلعب دورا رئيسيا في تنظيم مناخ الأرض.

كما أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تسريع ذوبان الأرفف الجليدية - التلال المتجمدة التي تساعد على منع الأنهار الجليدية الضخمة في جرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية من الانزلاق إلى المحيط ورفع مستويات سطح البحر.

ووصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستويات منخفضة قياسية في عام 2023.

وفي عام 2023، وصلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون والميثان إلى مستويات قياسية بلغت 419 جزءًا في المليون و1902 جزءًا في المليار على التوالي.

والميثان هو ثاني أكبر مساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون، وهو مسؤول عن حوالي 30% من الارتفاع في درجات الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.