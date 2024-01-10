النشرة: وفاة مطلوب في جريمة بتدعي بعد اطلاقه النار على قوة من الجيش على حاجز شليفا

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان "المطلوب "ح. ج." الملقب بـ"حسين سيدي" اقدم على اطلاق قذيفة "ار بي جي" على محل احمد الشاويش في حي الشراونة قرب مطعم "السندباد"، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، وذلك على خلفية عدم تصليح الشاويش مكيف السيارة التابعة له، وقد نفذ اهالي واقارب الشاويش اعتصاما على الطريق العام مطالبين الجيش وضع حد لهذه التجاوزات.

واوضح بانه "بعد رصده من قبل الجيش اللبناني على حاجز شليفا اطلق المطلوب النار على قوّة من الجيش، وقد أُصيب المطلوب برأسه وكتفه، وفارق الحياة على اثرها، إضافة إلى إصابة شخصين كانا برفقته".

وتجدر الإشارة إلى أنّ "ح.ج." هو أحد المطلوبين في جريمة بتدعي.