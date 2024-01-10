منظمة الصحة العالمية أعلنت إلغاء مهمتها في قطاع غزة بسبب "مخاوف أمنيّة"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إلغاء مهمتها في تقديم المساعدات الطبية لغزة "بسبب مخاوف أمنية".

ولفتت إلى أنّه "بعد مرور 100 يوم على الحرب، الوضع في غزة لا يمكن وصفه".

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، مستهدفة المدنيين والأطقم الصحية والصحفية، حيث ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 23,357 قتيلًا و59,410 جرحى في آخر إحصائية من وزارة الصحة في غزة.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية مواجهة الجيش الإسرائيلي في العمليات البرية داخل غزة، إضافة إلى عمليات إطلاق الصواريخ.