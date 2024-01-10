استهداف إسرائيلي يطال حرج بلدة حانين وأطراف الضهيرة والجبين ويارين

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارة جوية استهدفت حرج بلدة حانين في جنوب لبنان. وأكّدت أنّ قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف أطراف الضهيرة والجبين ويارين. وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مسببة خسائر في الأرواح وخسائر ماديّة.

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