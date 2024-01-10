المغرب وبلغاريا يشكلان لجنة قنصلية تختص بمحاربة الاتجار في البشر والهجرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن المحادثات مع وزيرة خارجية بلغاريا ماريا غابرييل شملت سبل تطوير المجال القنصلي، وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قنصلية مشتركة في الأيام المقبلة "تنظر في ما يخص التبادل الإنساني، وتعنى بمحاربة مافيا الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة، الموضوعين اللذين يتعامل المغرب معهما بحس عال من المسؤولية.

وحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، شدد الوزير المغربي -خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء مع وزيرة خارجية بلغاريا ماريا غابرييل عقب محادثاتهما- على ضرورة "تكييف الإطار المؤسساتي لهذه العلاقات ليواكب الطموح الذي يحدو البلدين، وكذا تحديث الإطار القانوني ليساير الأولويات التي نشتغل عليها"، وأكد أن المغرب وبلغاريا يعملان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة حقيقية.

وأكد أهمية التركيز على المجالات المهمة بالنسبة للبلدين على غرار الأمن الغذائي، والطاقات المتجددة، والقطاعات الثقافية.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب يعتبر بلغاريا فاعلا أساسيا في استقرار منطقة البلقان، وبلدا مؤثرا في الاتحاد الأوروبي، وفي العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار، خاصة دول جنوب حوض البحر المتوسط.