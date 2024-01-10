محافظ الجيزة: مركز منشأة القناطر سيشهد طفرة تنموية في البنية التحتية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه من المقرر إحداث طفرة تنموية شاملة لمدينة منشأة القناطر خلال المرحلة الثانية لمبادرة (حياة كريمة)، وذلك بمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، الأربعاء، لمتابعة أعمال تطهير وصيانة وتحسين كفاءة مصرف الرهاوي بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث اطمأن على عودة سريان مياه الصرف الزراعي وصرف المنازل لصورتها الطبيعية بالمصرف وذلك بعد رصد وجود انسداد في مجري المصرف نتج عنه نزوح للمياه خارج مسار المصرف.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر إنشاء محطات الصرف والمعالجة والرفع ومد الشبكات للمناطق المحرومة بمختلف القرى، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالدفع بسيارات الكسح ومعدات الشفط؛ لإنهاء أعمال رفع المياه الناتجة عن الأعمال بعدد من الشوارع المتضررة بقرية الرهاوي مع إجراء أعمال التجفيف والتطهير من خلال فرد طبقة من الرمال لانسيابية حركة المارة والمركبات.