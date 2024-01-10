أعلنت وكالة "الأونروا"، تعليقًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أنّ "العدد الإجمالي لموظفي الأونروا الذين قتلوا منذ بداية الأعمال العدائية بلغ 146".
وكشفت أنّ "عدد النازحين بلغ 1.9 مليون شخص، أيّ أكثر من 85% من السكان في جميع أنحاء قطاع غزة"، مشيرة إلى أنّ "ما يقرب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لنا في قطاع غزة".
وأوضحت الوكالة أنّ "150 ألف شخص اضطروا للابتعاد عن مرافقنا بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيليّة بالمنطقة الوسطى وخان يونس".
كانت هذه تفاصيل خبر "الأونروا" أعلنت مقتل 146 من موظفيها في غزة: عدد النازحين في القطاع بلغ 1.9 مليون شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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