أنصارالله: الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي آمنة وعلى الأميركي أن يتوقف عن تضليل العالم

اشار رئيس الوفد المفاوض في حركة انصار الله اليمنية محمد عبد السلام الى ان "الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي آمنة، وعلى الأميركي أن يتوقف عن تضليل العالم حول مخاطر تهدد الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي".

واهاب عبد السلام في تصريح له، "بجميع الدول الحذر من الوقوع في شراك أميركا الرامية إلى عسكرة البحر الأحمر خدمة لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة عدوانها على غزة، واكد مجددا أن القوات المسلحة ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة، ومن يعترض عمليات القوات المسلحة اليمنية فسوف يواجه بالرد".