نقل مركز قلم نفوس ميس الجبل موقتا إلى النبطية

تم نقل مركز قلم نفوس ميس الجبل موقتا اليوم إلى النبطية، لتسيير شؤون الأهالي وأبناء المنطقة وتسهيل عملية تخليص معاملاتهم في هذه الدائرة"، وذلك بمتابعة قائمقام مرجعيون وسام حايك ومواكبة الجيش ومديرية المخابرات - مكتب تبنين وعناصر مخفر ميس الجبل في قوى الأمن الداخلي، والدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية - مركز ميس الجبل.

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