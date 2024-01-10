وزيرة خارجية ألمانيا تعهدت بتقديم 15 مليون يورو للجيش اللبناني لمساعدته على تأمين الحدود الجنوبية

تعهّدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، بتقديم 15 مليون يورو (16 مليون دولار) لدعم الجيش اللبناني، وسط خشية متزايدة من ارتفاع حدّة التصعيد عند الحدود اللبنانية الجنوبية، على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت بيربوك التي تزور بيروت، أن المساعدات التي ستُخصص لشراء وقود واتخاذ تدابير على المدى المتوسط بينها تدريب جنود على مراقبة الحدود، تهدف إلى مساعدة الجيش اللبناني على تأمين الحدود الجنوبية بشكل أفضل.

وقالت في تصريحات على هامش زيارتها فرقاطة ألمانية في مرفأ بيروت إنّ على الجيش أن يكون قادراً على ممارسة "سيطرة فعالة" في المنطقة من أجل احتواء الجماعات المسلّحة، وفق تعبيرها.