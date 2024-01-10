أمطار غزيرة في عدة مناطق وتجمع للمياه على الطرقات بين طبرجا وجونية

أدّت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بين بيروت وجونية وصولًا إلى طبرجا إلى ارتفاع منسوب المياه على الطرقات، ما أدى إلى تجمع المياه التي عرقلة حركة السير.

هذا، وتجمعت المياه في عدة نقاط على الأوتوستراد الساحلي من كازينو لبنان حتى بيروت خاصةً عند نقطة الـForum de Beirut.