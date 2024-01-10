زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنّه "بعد أن حاربنا في غزة سنعرف كيفيّة المحاربة في لبنان، إذا كنّا بحاجة لذلك".
ويتكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر هائلة في الجنود والآليات بسبب المواجهات البريّة في قطاع غزة وعند الحدود الشمالية مع لبنان من قبل "حزب الله"، في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على غزة تزامنًا مع الاعتداءات اليوميّة التي تطال الأراضي اللبنانية في الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الإسرائيلي: بعد أن حاربنا في غزة سنعرف كيفيّة المحاربة في لبنان، إذا كنّا بحاجة لذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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