العراق يطالب بانسحاب القوات الأمريكية

جدد العراق مطالبته بضرورة انسحاب قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن حكومته تريد خروجا سريعا ومنظما لقوات التحالف عن طريق التفاوض.

وشدد في مقابلة من بغداد على أن هناك حاجة لإعادة تنظيم العلاقة مع القوات الأميركية، حتى لا تكون هدفا أو مبررا لأي طرف سواء كان داخليا أو خارجيا للعبث باستقرار البلاد والمنطقة.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف.