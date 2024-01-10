العراق يطالب بانسحاب القوات الأمريكية

وشدد في مقابلة من بغداد على أن هناك حاجة لإعادة تنظيم العلاقة مع القوات الأميركية، حتى لا تكون هدفا أو مبررا لأي طرف سواء كان داخليا أو خارجيا للعبث باستقرار البلاد والمنطقة.
وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف.
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