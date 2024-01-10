الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن محاولة تسلل من لبنان مقابل مستوطنة دوفيف بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في خراج رميش ويارون

تحدث الإعلام الإسرائيلي عن محاولة تسلل عند الحدود الجنوبية للبنان مقابل مستوطنة دوفيف بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في خراج رميش ويارون المقابلة.

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