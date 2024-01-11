الجيش في الإكوادور يُنفّذ دوريات في الشوارع للسيطرة على عنف عصابات تجارة المخدرات

يُنفّذ مئات الجنود دوريات في شوارع العاصمة الإكوادورية شبه المهجورة، بعدما شهدت أعمال عنف خلال اليومين الماضيين مرتبطة بعصابات ضالعة في تجارة المخدرات، خلّفت عشرة قتلى على الأقل مغرقةً البلاد في "حال من الخوف".

وانتشر جنود في شوارع مقفرة حول القصر الرئاسي في وسط العاصمة، بينما في الشمال خلت حديقة "لا كارولينا" من الزوار، وهي إحدى أكبر الحدائق في المدينة التي تضم ثلاثة ملايين نسمة.

ويجوب عدد قليل من السيارات شوارع العاصمة كيتو وكذلك في مدينة غواياكيل الساحلية الكبيرة في جنوب غرب البلاد حيث أُغلقت الشركات والمحلات التجارية.

وأمرت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء بإغلاق كل المدارس حتى يوم الجمعة.

وفر أخطر رجل في الإكوادور وهو زعيم عصابة لوس تشونيروس النافذة خوسيه أدولفو ماسياس ولقبه "فيتو" من سجن غواياكيل شديد الحراسة الأحد، كما حصلت أعمال تمرد في سجون عديدة في البلاد.

وعليه اتخذ رئيس الإكوادور دانيال نوبوا البالغ 36 عامًا اجراءات حازمة، بعدما كان انتخب في تشرين الثاني بناء على تعهد باستعادة الأمن في البلاد.