تفاصيل مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة.. جائزة مالية تصل إلى 500,000 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - وزارة الحج والعمرة.. أطلق الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجوائز مالية كبيرة.

ونشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، أن المسابقة فرصة لأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع المبتكرة ورواد الأعمال، حيث تمكن الفائزين من الحصول على دعم تقني مكثف، بجانب جائزة مالية كبيرة تقدر ب 500,000 ريال سعودي.

مسارات مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة



ولفتت الوزارة إلى أن هناك مسارات محددة للتنافس تشمل:

التواصل بلغات المعتمرين.

إدارة الحشود.

الإعاشة والخدمات.

إدارة البيانات والاحصائيات.

المسار المفتوح.

جائزة نسك أعمال يصل مجموعها لمليون وسبعمائة وخمسون ريال



وفي سياق متصل أعلن وزير الحج والعمرة إطلاق جائزة "نسك أعمال" لأفضل ثلاثة مشاريع ريادية في خدمة ضيوف الرحمن، لتشجيع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجوائز يصل مجموعها لمليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال.



">January 10, 2024

وكانت وزارة الحج والعمرة كشفت عن تطورات المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة"، استعدادا لموسم حج 1445، حيث تم إطلاق مشروعات بقيمة 5 مليار ريال لتطوير البنى التحتية.

ولفت وزير الحج والعمرة، خلال المؤتمر، أنهم يسعوالزيادة عدد ضيوف الرحمن، موضحا أن عام 2023، شهد أكبر عدد معتمرين في التاريخ، حيث وصل عدد المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية إلى 13,5 مليون معتمر، بزيادة 58% عن أعلى رقم والذي كان في 2019.