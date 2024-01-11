انت الان تتابع خبر إتمام معاملات تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية.. متى ينفذ قرار 320؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال معاون مدير إعلام الأمانة سعد بخاتي، إنَّ "الحكومة وضمن مسعاها لحل جزء من مشكلة أزمة السكن في المناطق الزراعية والعشوائيات والتجاوزات، أصدرت القرار المرقم 320 لسنة 2023 الخاص بتفعيل قراري 580 لسنة 1980 وقرار 581 الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى سكنية وتمليكها إلى شاغليها"، بحسب صحيفة لصباح الرسمية.وأضاف أنَّ "بلديات الأمانة أنجزت جميع المعاملات المرفوعة من المواطنين أصحاب الوحدات السكنية في الأراضي الزراعية بهدف تحويلها إلى سكنية".

وبيّن بخاتي أنَّ "الحكومة الحالية تطلعت إلى أحد أهم هموم المواطنين وهي السكن في تلك الأراضي"، لافتاً إلى أنَّ "تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الوزارات منها وزارة الزراعة".