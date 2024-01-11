"جريمة باب 5".. شاب يقتل أمه في السويس والجيران يكشفون السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أنهي شاب في السويس حياة والدته، طعنا بسكين بعد خلاف بينهما، ونقل رجال الإسعاف المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان مأمور قسم شرطة السويس تلقى بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بمنطقة باب 5 في ضاحية بورتوفيق، وانتقلت قوة رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وأفادت المعاينة بأن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها "م. ث" مع ابنها لرفضها إعطائه المال، ما أثار غضبه ولعب الشيطان في رأسه فاستل سكينا وطعن والدته.

وقال شهود عيان من الجيران إن المتهم "م. ع" 21 عامًا، كان يعمل شركة تابعة لهيئة اقتصادية بالسويس، وتم فصله من عمله بعد خضوعه لتحليل ثبت تعاطيه المواد المخدرة، الفترة الماضية.

وانتقلت جهات التحقيق لمكان البلاغ لمناظرة الجثمان، ومعاينة مسرح الجريمة ومناقشة الشهود العيان وسماع أقوالهم.