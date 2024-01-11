فضل الله التقى وفدا من جنوب افريقيا: نرفض سياسة الاستكبار التي يراد منها هيمنة أي دولة او فريق على هذا العالم

التقى العلامة السيد علي فضل الله وفدا من جنوب افريقيا برئاسة الوزير السابق ماريوس فرنسمان، حيث وضعه في أجواء زيارتهم إلى لبنان إضافة إلى الأنشطة والفاعليات التي تقام في دولة جنوب أفريقيا، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالإبادة التي يتعرض لها.

واكد فرنسمان ان "هذا الوفد يضم مسحيين ومسلمين مشيدا بمساعي فضل الله للتقريب بين الشعوب والمكونات المختلفة"، مشددا على ان "جنوب افريقيا عاشت تجربة مريرة من العنصرية والإبادة، واستطاعت ان تنتصر عليها".

واشار الى أن "وقوفهم إلى جانب فلسطين يعود لكونها قضية إنسانية أخلاقية عالمية، وعلى خلفية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وقتل".

ووضع الوفد فضل الله في اخر مستجدات الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل، مشيرا إلى أن "فريقها شكل من محامين دوليين"، موضحاً ان "الولايات المتحدة تحاول ان تنزع الصفة الإنسانية عن هذه القضية، وتحويلها إلى قضية سياسية".

وأشاد الوفد بـ"تجربة جمعية المبرات الخيرية على الصعيد الإنساني والتربوي والصحي والرعائي"، املا ان "يكون هناك تعاون لتبادل الخبرات وتعميم هذه التجربة في جنوب افريقيا".

من جهته، شكر فضل الله الوفد على دوره ومساعيه الإنسانية ومبادراته، مشيرا إلى أن "الإسلام دين انفتاح وحوار وهو يدعونا إلى مد الجسور والتواصل مع الأديان والمكونات الأخرى"، موضحا ان "مشكلتنا اننا نركز على مواقع الاختلاف بدل مواقع اللقاء".

ورأى ان "مشكلة هذا العالم هو هذا التعصب والانغلاق والانانية الذي يعيشه"، مشددا على "رفضه ​سياسة​ الاستكبار التي يراد منها هيمنة أي دولة او فريق على هذا العالم وتسخيره لمصالحه الخاصة"، معتبرا أن "جنوب أفريقيا استطاعت ان تقدم انموذجا إنسانيا تحرريا في مواجهة الكيان الصهيوني العنصري، وذلك بفعل نضال شعبها ضد نظام الفصل العنصري واقتلاعه".