جلسة محكمة العدل الدولية .. جنوب أفريقيا : نتنياهو استعان بنصوص دينية لتحفيز جنوده على الإبادة الجماعية لشعب غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال تمبيكا نجكوكايتوبي، عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو استعان بنصوص دينية لتحفيز جنوده على الإبادة الجماعية لشعب غزة.

وعرض في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، مقطع الفيديو لفقرة العماليق في التلمود التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو، ووجه فيها رسالة إلى القوات الإسرائيلية.

ومصطلح "العماليق" يتم استخدامه بشكل مستمر من قبل المسئولين والجنود من أجل تبرير قتل كل من هو موجود في قطاع غزة، والإشارة إلى أنه لا يوجد مدنيين غير متورطين في الحرب، وشعارات مثل "سنمحو نسل العماليق" يتكرر على لسان الجنود الإسرائيليين في غزة.

وأشار إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والتي وصفت الفلسطينيين بالحيوانات البشرية، والتدمير الكامل والشامل لقطاع غزة.

وأضاف نجكوكايتوبي أن جنوب أفريقيا ليست وحدها في لفت نظر العالم إلى ما يحصل في فلسطين على يد إسرائيل، بل 15 مقرراً أممياً فعل ذلك أيضا.

وذكر أن المسئولين الإسرائيليين أعلنوا نوايا لارتكاب جرائم إبادة عرقية، وهذه التصريحات نفذها الجنود الإسرائيليون على الأرض في قطاع غزة.

وتابع: نية إسرائيل مبنية على كون العدو هو المجتمع الفلسطيني بأكمله، وليس فقط في قيادات حركة حماس أو مسلحيها.

تنعقد الجلسة وسط مظاهرات ومسيرات تضامنية دعت لها الجماعات المؤيدة لفلسطين للتظاهر حول قصر السلام في لاهاي لدعم جنوب أفريقيا في دعواها.

وتخصص المحكمة اليوم الأول لمدة ساعتين بداية من العاشرة صباحا -بتوقيت القاهرة- لسماع مرافعة فريق جنوب أفريقيا الذي يضم نخبة من أساتذة القانون الدولي.

وذكر الفريق في دعواه أن الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.