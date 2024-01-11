"حزب الله": استهدفنا ‌موقع المالكية وتجمعات لجنود إسرائيليين في محيط تلة الطيحات وجبل نذر

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:15 من بعد ظهر يوم الخميس 11-1-2024، موقع المالكية بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ظهر يوم الخميس 11-1-2024، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح". ‏