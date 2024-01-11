إصابة ابن وزير إسرائيلي في وحدة المظليين في خانيونس

ياسر رشاد - القاهرة - إصابة ضابط إسرائيلي في وحدة المظليين، في خانيونس جنوب قطاع غزة وهو نجل وزير إسرائيلي.

على جانب آخر، دعا زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، العالم للاستماع لنداءات الأطفال والنساء في غزة قائلا : "افتحوا لها قلوبكم وتعاملوا معها بضمائركم واستشعر مسؤوليتكم".

ووجه الحوثي في حديثة عدة رسائل للعالم سوف نتناولها أبرزها في السطور التالية :