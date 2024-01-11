مصلحة الابحاث: المنخفض يتجدد الجمعة والسبت والاحد لغاية الاثنين ظهراً حيث ينحسر كلياً

افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" بأن المنخفض يتجدد الجمعة والسبت والاحد لغاية الاثنين ظهراً حيث ينحسر كلياً.

ولفتت الى ان "الطقس الاسبوع المقبل معتدل مع ارتفاع درجات الحرارة، أمطار غزيرة متوقعة أما ما يشاع عن ذروة خطر وغضب الطبيعة وكوارث طبيعية ستصيب لبنان من هذا المنخفض فهذا الكلام غير صحيح وغير علمي"،

واوضحت بان "لبنان شهد منخفض اعتيادي مئات مثله خلال تاريخه ولا داع للهلع ان كانت الامطار غزيرة أو كانت الثلوج على المرتفعات العالية، وليس هناك من تساقط للثلوج على المنخفضات المتوسطة ما دون ١٤٠٠ متر وليس هناك من رياح قوية، ولذلك يسمى منخفض وليس عاصفة ولا يستحق أن يعطى اسم له".