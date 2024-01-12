النشرة: سوري اقدم على قتل عنصر من شرطة بيروت وسلب دراجة عامل "ديليفري" في الجميزة ولاذ بالفرار

افادت معلومات لـ "النشرة" بأن "سوريا اقدم على قتل عنصر من شرطة بلدية بيروت في منطقة الجميزة".

وفي التفاصيل، وخلال توقيف احد الاشخاص من التابعية السورية على حاجز لشرطة بيروت في الجميزة، قام باشهار مسدسه واطلق النار على عنصر من الشرطة واصابه في ظهره، ومن ثم اطلق النار على عامل ديليفري وسلبه دراجته النارية ولاذ بالفرار.

وقد تم نقل عنصر الشرطة الى المستشفى وما لبث ان فارق الحياة، في حين لا يزال عامل "الديلفري" في المستشفى وهو بحالة مستقرة.