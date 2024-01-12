رئيس الاتحاد العمالي العام: ميقاتي لديه اتجاه الى ردّ قانون الإيجارات وسيعرض الأمر على التصويت غداً

أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث لـmtv، الى أنني "اتصلت برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل دقائق ولديه اتجاه الى ردّ قانون الإيجارات وسيعرض الأمر على التصويت غداً".

وأكد الأسمر، أنه "يجب أن نلجأ إلى حوار في موضوع قانون الإيجارات وفريقا المستأجرين والمالكين أبديا استعدادهما للحوار".