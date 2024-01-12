أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث لـmtv، الى أنني "اتصلت برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل دقائق ولديه اتجاه الى ردّ قانون الإيجارات وسيعرض الأمر على التصويت غداً".
وأكد الأسمر، أنه "يجب أن نلجأ إلى حوار في موضوع قانون الإيجارات وفريقا المستأجرين والمالكين أبديا استعدادهما للحوار".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد العمالي العام: ميقاتي لديه اتجاه الى ردّ قانون الإيجارات وسيعرض الأمر على التصويت غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.