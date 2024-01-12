تطور خطير في الحرب الروسية الأوكرانية.. البيت الأبيض يعلن وقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن البيت الأبيض، أعلن أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا توقفت تماما.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي عقده، أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، ولكن ليس على مستوى عامي 2022-2023.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في حديثه خلال المؤتمر الصحفي:" سنواصل دعم أوكرانيا لأطول فترة ضرورية، لكن هذا لا يعني أننا سنواصل دعمهم بنفس مستوى التمويل العسكري الذي قدمناه لهم في عامي 2022 و2023".

وأوضح ماثيو ميلر: "لن يكون تمويل كييف من الولايات المتحدة وحلفائها ضروريا في المستقبل، لأن هدف الغرب هو أن تكون أوكرانيا قادرة على تزويد نفسها بكل شيء، بما في ذلك الأسلحة".

وأشار المسئول الأمريكي، إلى أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى هذه النتيجة، مطالبا الكونجرس بتمرير مشروع قانون بشأن التمويل الإضافي لأوكرانيا