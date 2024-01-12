مسؤول عسكري فرنسي: القوة الفرنسية في البحر الأحمر "لا تخضع" للشريك الأميركي

أكد قائد العمليات الفرنسية في المحيط الهندي الادميرال ايمانويل سلار أن القوة العسكرية لفرنسا في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين تبقى "تحت قيادة فرنسية" و"لا تخضع بأي شكل" للشريك الأميركي.
وأوضح سلار في مؤتمر عبر الفيديو في وزارة الجيوش الفرنسية "ليس هناك أي خضوع للشريك الأميركي، وفي المقابل لدينا توزيع جغرافي ذكي للجهود ونتشارك معلوماتنا". وأضاف أن "سفننا مرتبطة ببعضها البعض بطريقة تجعل ما يتم رصده من قبل طرف يُشاهد من الطرف الآخر في الوقت نفسه".
ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وأنشأت تحالفا دوليا أطلق عليه اسم "حارس الازدهار" في كانون الأول لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.
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