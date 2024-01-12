"صحة غزة": الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة راح ضحيتها 151 شهيدًا و 248 مُصابًا، وأن هذا هو عدد الجثث والجرحى الذين وصلوا للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في إفادة صحفية، أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة العدوان على القطاع إلى 23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.