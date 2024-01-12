انت الان تتابع خبر بغداد.. القبض على متهمين اثنين بحوزتهم 55 جواز سفر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات مؤكدة بمحاولة مرور العجلة باتجاه العاصمة، على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبرئاسة مدير سيطرات الكرخ و عضوية آمر السيطرة وعدد من المنتسبين بالاشتراك مع استخبارات السيطرات، تم تكثيف الممارسات الامنية والتفتيش الدقيق للأشخاص و العجلات"، مشيرة الى انه "تم ايقاف العجلة التي كان يستقلها المتهمين، وتفتيشها بشكل دقيق، و العثور على 55 جواز سفر و جواز سفر اضطراري بحوزتهم".



وأضافت، انه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

