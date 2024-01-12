انجاز ممر للمشاة من جبل مار سركيس الى مار انطونيوس قزحيا في اهدن

أنجز القسم الرئيسي من ورشة تأهيل وتنظيف وتفعيل الممر الطويل للمشاة الذي يصل جبل مار سركيس في اهدن بدير مار انطونيوس قزحيا والمعروف ب "وادي النساك". واشار الناشط البيئي سايد مرقص الدويهي الذي عمل على تأهيل الممر الى ان "التنفيذ تم بدعم من ثلاث جهات هي بلدية زغرتا - اهدن وجمعيتي دنيانا ودرب الجبل اللبناني"،لافتاً الى أن "هذا الممر يضم 4 طواحين أثرية الى شلال ومغارة يتردد انها تيمنا باسم بطل لبنان يوسف بيك كرم الذي كان يلجأ اليها بعد معاركه".

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