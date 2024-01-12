رحّب الوسيط الأميركي هاموس هوكشتاين "بالسفيرة الاميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون"، لافتاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أننا "ممتنين أنه سيكون لدينا ممثل استثنائي وذو خبرة وذكي وموهوب في بيروت. لقد كنت محظوظًا بالترحيب بها شخصيًا على المدرج قبل مغادرتي".

كانت هذه تفاصيل خبر هوكشتاين رحّب بجونسون: ممتنون أنه سيكون لدينا ممثل استثنائي وموهوب في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.