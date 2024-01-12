23 ألفًا و464 طالبًا وطالبة يؤدون امتحاناتهم بجنوب سيناء غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء، اليوم الجمعة، جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب غدًا لأداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات أمنية واحترازية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن يؤدي امتحانات النقل غدًا 23 ألفًا و464 طالبًا وطالبة في كل المراحل التعليمية، بواقع 10 آلاف و982 طالبًا وطالبة بالصفوف "الرابع، الخامس، السادس" الابتدائي، و7 آلاف و131 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي، وألفان و646 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، وألفان و705 طلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي الفني "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي" على مستوى كل الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الجمعة، أنه جرى التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان، والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، وضرورة غلق أبواب اللجان مع مراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان وانتهائها.

ومن جانبه، قال محمد موسى، مدير التعاقدات بالمديرية، أن المديرية انتهت من إرسال كل خامات الامتحانات من كراسات امتحانات، وأحبار وأوراق تصوير تخص المطابع السرية، مؤكدًا أنه جرى استيفاء لوازم الامتحان بنسبة 100% بجميع الإدارات.