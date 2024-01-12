10 شهداء في قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يأوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزوايدة، وشن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين، وقرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين من شارع القدرة في خان يونس جنوب القطاع، وجرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي.

وشن طيران الاحتلال غارات على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، واستهدف مناطق جنوب شرق المحافظة.

كما قصف طيران الاحتلال حي الزيتون في غزة، ووصل عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة أشخاص في قصف طيران الاحتلال لمنزل في حي الصبرة بمدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر، إلى أكثر من 23 ألفا و700 شهيد، إضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية، بسبب نفاد الوقود بشكل كامل عن المستشفى، ما يترك عشرات الجرحى والمرضى في حالة الخطر.

وكان مدير المستشفى حذر، في وقت سابق، من أن انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة عشرات المرضى والأطفال في العناية المركزة والحضانة، مبينا أن منظمة الصحة العالمية أبلغت إدارة المستشفى أن الوقود سيدخل أمس لكن لم يصل شيء، إلى أن نفد الوقود بشكل كامل اليوم وتوقفت جميع أقسام المستشفى عن العمل.