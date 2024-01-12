مجلس الأمن يعقد اليوم اجتماعين حول الوضع المتدهور في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الجمعة لعقد اجتماعين حول الوضع المتدهور في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أن الاجتماع الأول سيبحث تهديدات التهجير القسري من غزة والثاني حول الصراع المتصاعد في وحول البحر الأحمر كل هذا مع اقتراب الحرب في غزة من مرور 100 يوم.

ومن المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث مع إيلزي براندز كيريس، الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إحاطة للسفراء في الاجتماع المفتوح الذي دعت إليه الجزائر، العضو الجديد في المجلس.

ويأتي الاجتماع مع تزايد التوترات والتهديدات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع تبادل مثير للقلق لإطلاق النار على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فضلا عن هجمات الحوثيين في اليمن على الشحن الدولي في البحر الأحمر.