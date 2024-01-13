"التلغراف": فرنسا رفضت دعم الغارات الجوية البريطانية والأميركية على الحوثيين

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن "فرنسا رفضت دعم الغارات الجوية البريطانية والأميركية على الحوثيين".

وكانت قد نفذت القوات الأميركية والبريطانية ضربات جوية على عدة مدن يمنية، بعد تحذيرات من استمرار هجمات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" في البحر الأحمر والتي استهدفت السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، في ردّ على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة ​اليمن​ية، أنّ "العدو الأميركي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في ​غزة​، أقدم على شنّ عدوان غاشم على الجمهوريّة اليمنيّة بثلاث وسبعين غارة، استهدفت العاصمة ​صنعاء​ ومحافظات ​الحديدة​ وتعزّ وحجة وصعدة، وقد أدّت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستّة آخرين من أبناء قوّاتنا المسلّحة".