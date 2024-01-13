مندوب روسيا بالأمم المتحدة: إسرائيل تمتلك استراتيجية لتهجير الفلسطينيين من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن أحداث السابع من أكتوبر لا ينبغي التعامل معها بمعزل عن النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف المندوب الروسي، في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، أن هناك استراتيجية شاملة لإسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة من خلال جعلها غير قابلة للحياة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي ملزم بالقانون الدولي والذي يحظر بشكل مباشر تهجير السكان من خلال العنف.

وطالب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.