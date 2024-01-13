مندوب روسيا في الأمم المتحدة: ندين العدوان المسلّح السافر لواشنطن ولندن على اليمن

دان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الضربات الأميركية والبريطانية للحوثيين في اليمن ووصفها بأنها "عدوان مسلّح سافر". وتابع نيبينزيا إن "هاتين الدولتين نفّذتا ضربة كبرى على الأراضي اليمنية. أنا لا أتحدث عن هجوم على جماعة ما داخل البلد، بل عن هجوم على شعب البلد بأسره. لقد تم استخدام طائرات وبوارج وغواصات (أيضا)"، في إشارة إلى ضربات شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم من دول حليفة.

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