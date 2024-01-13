فيديو| أمطار غزيرة ورياح.. ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم السبت، حيث يسوده طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وذكرت أن الطقس سيكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، علاوة على تكوّن الصقيع على المزروعات في وسيط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وتوقعت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح تمتد مساءً إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

ولفتت إلى أنه قد تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.