نيويورك تايمز: واشنطن تجمع معلومات استخباراتية عن حمـ.اس لـ إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة تجمع معلومات مخابراتية عن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من أجل تقديمها لـ إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسئولون أمريكيون قولهم إن وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" ووزارة الدفاع "البنتاجون" شكلتا فريقا لجمع معلومات عن قادة حركة "حماس"، بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، لتقديمها إلى إسرائيل، وذلك بأمر من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وأضافت الصحيفة أن الفريق المخابراتي يجمع معلومات أيضا عن مكان المحتجزين في غزة، بينما رفع البيت الأبيض أولوية جمع المعلومات الاستخباراتية عن قادة حركة حماس، وفقا لما نقلته "الشروق".

وأوضحت أنه ليس من الواضح مدى أهمية المعلومات المخابراتية التي تجمعها واشنطن لإسرائيل، حيث أنها "لم تسفر عن استهداف أي قيادي بارز في حركة حماس داخل غزة حتى الآن."

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق المخابراتي لا يجمع معلومات عن قادة حماس أو نشاطها في المستوى المتوسط أو المنخفض، بل كثف عمليات جمع المعلومات عن قادة الحركة البارزين من خلال زيادة رحلات الطائرات بدون طيار فوق غزة، موضحة أن الفريق كثف من جهوده لاعتراض الاتصالات بين مسئولي حركة حماس.