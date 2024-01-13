انت الان تتابع خبر رسمياً.. العراقي "آدم طالب" ينتقل لنادي تورينو الإيطالي (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويبلغ اللاعب آدم طالب 17 عامًا، وسبق له أن مثل منتخب شباب العراق في بطولتي كأس آسيا-أوزباكستان 2023، وكأس العالم-الأرجنتين 2023.

ومؤخراً، أجرى نجم العراق للشباب آدم طالب مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي تورينو، عن طريق وكيل أعماله العراقي ماهر نوفل، حيث تم طرح اسم اللاعب على إدارة النادي الإيطالي، والإدارة تابعت وراقبت وضع اللاعب عن كثب لمدة من الزمن.

وكان من المفترض أن يكون الإعلان الرسمي مساء أمس الجمعة، لكن رئيس النادي أوربانو كايرو لم يتمكن من الحضور، بالتالي أبلغ الإدارة بأنه يصر على الحضور، ويجب تأجيل الإعلان عن الصفقة إلى اليوم كي يكون حاضرًا.

ويحتل فريق تورينو المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الإيطالي للشباب، إذ حصد 29 نقطة في 16 مباراة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث روما والوصيف ميلان، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.

ويعد نادي تورينو المحطة الثالثة للاعب آدم طالب بعد ناديي نوردسيالاند وألبورغ الدنماركيين، إذ بدأ المشوار الاحترافي للاعب فعليًّا في الأول من يوليو/ تموز 2022.