أبرز ردود الفعل على الهجوم الأمريكي البريطاني تجاه اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، فجر الجمعة، ردا على هجمات الجماعة على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الضربات، التي جاءت في أعقاب تحذيرات من الحلفاء الغربيين، شاركت فيها طائرات مقاتلة واستعملت فيها صواريخ توماهوك.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن القوات الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا نفذت هجمات، ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم للخطر.

أبرز ردود الفعل :

أدانت روسيا الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن، قائلة إنها تؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، وتظهر تجاهلا تاما للقانون الدولي.

ودعت موسكو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لبحث القضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "الضربات الجوية الأمريكية على اليمن هي مثال آخر على انحراف الأنجلوسكسونيين عن قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضافت أن الضربات تظهر "تجاهلا تاما للقانون الدولي وتؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة".

وفي نفس السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "هذه الهجمات تشكل انتهاكا واضحا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وانتهاكا للقوانين الدولية، ولن تؤدي إلا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، إنه لا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات، وإن الجماعة ستواصل استهداف السفن المتجهة نحو إسرائيل.

وأكد في منشور عبر منصة "إكس" أنه "لم يكن هناك خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتحدث نائب وزير خارجية الحوثيين، حسين العزي، إلى قناة المسيرة التلفزيونية اليمنية عقب الهجمات، متوعداً بأن الولايات المتحدة وبريطانيا "ستدفعان ثمنا باهظا" لهذا "العدوان الصارخ".

وقال حزب الله اللبناني في بيان: إن "العدوان الأمريكي يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة شريك كامل في المآسي والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة والمنطقة".

من جانبها دعت السعودية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، وقالت إنها تراقب الوضع بقلق بالغ.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تؤكد المملكة على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، حيث أن حرية الملاحة فيها مطلب دولي".

وأعربت مصر عن قلقها إزاء الغارات الجوية على مواقع باليمن، وجددت تحذيرها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة استمرار الحرب في غزة.

وأصدرت مصر بيانا دعت فيه إلى "ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر".

وأكد البيان على "حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين".

وفي هولندا، قال رئيس الوزراء مارك روتي إن الإجراء الأمريكي البريطاني "يستند إلى حق الدفاع عن النفس، ويهدف إلى حماية حرية المرور ويركز على وقف التصعيد. وتولي هولندا، بتاريخها الطويل كدولة بحرية، أهمية كبيرة لحق حرية المرور وتدعم هذه العملية المستهدفة".

وفي تصريحات لوزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، جيمس هيبي، اعتبر الضربات "مشروعة ودفاعا عن النفس".

و قال: "لا يمكننا أن نسمح للحوثيين باستخدام التجارة العالمية كرهينة"، مضيفا: "مهما كان رأيك في قضية الحوثيين ومبرراتهم... لا يمكننا أن نسمح لهم بالسعي إلى خنق التجارة العالمية كفدية لتحقيق أهدافهم السياسية والدبلوماسية مهما كانت".

كيف كانت الهجمات وما الذي استهدفته؟

قالت الولايات المتحدة إنها نفذت ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا للحوثيين.

وفي حين لم يتم تقديم أرقام محددة لعدد الصواريخ التي تم إطلاقها، تقول واشنطن إنه تم استخدام أكثر من 100 ذخيرة موجهة بدقة "من أنواع مختلفة".

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان إن الضربات استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتيّة لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في "تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيّين على تعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة الدولية".

وفي الوقت نفسه، قالت بريطانيا إنها أرسلت أربع طائرات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي من قبرص، تحمل قنابل موجهة من طراز Paveway IV، ولم تذكر عدد القنابل التي تم إطلاقها.

وفي اليمن، قال المتحدث العسكري للحوثيين إنه تم تنفيذ 72 غارة على مواقع مختلفة.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، حسين العزي: "تعرضت بلادنا لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية وبريطانية. يتعين على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظا".

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الضربات طالت "قاعدة الديلمي الجوية" الواقعة بالقرب من مطار العاصمة صنعاء، محيط مطار الحديدة، مناطق في مديرية زبيد، معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، مطار تعز، معسكر اللواء 22 بمديرية التعزية، ومطارا في مديرية عبس.

حصيلة القتلى

أدى الهجوم الأمريكي البريطاني على صنعاء وعدة محافظات في اليمن، تتمركز فيها جماعة الحوثي، إلى مقتل 5 وإصابة 6 من القوات المسلحة اليمنية بحسب بيان الجماعة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، "إن العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون عقاب، وأن اليمن لن يتردد باستهداف مصادر التهديد كافة".

ويعد الهجوم الأمريكي البريطاني هو الأول من نوعه منذ عام 2016، وجاء بعد تشكيل تحالف أطلق عليه اسم "الازدهار" بقيادة واشنطن في ديسمبر الماضي لحماية السفن التجارية التي تعبر ممر مضيق باب المندب في البحر الأحمر، الذي يمر من خلاله نحو 12 في المئة من التجارة العالمية.