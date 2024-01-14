رئيس وزراء أرمينيا اقترح توقيع اتفاقية مع أذربيجان للحد من التسلح: تقلل من إمكانية اندلاع حرب

أكّد رئيس الوزراء الأرميني ​نيكول باشينيان​، أنّ "الاتهامات ال​أذربيجان​يّة ل​أرمينيا​ بالحصول على أسلحة في ​فرنسا​ أو ​الهند​، غير صحيحة"، مشيرًا إلى أنّ "أذربيجان تعتقد أنّ أرمينيا لا تملك الحقّ في أن يكون لديها جيش. إذا كان الأمر كذلك، فإنّ هذا يولّد شكوكًا في حقّ أرمينيا في الوجود".

وشدّد، خلال لقاء عقده في مدينة جافار مع أعضاء حزب "العقد المدني" الحاكم، على أنّ "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. لكلّ دولة الحقّ في أن يكون لديها جيش"، لافتًا إلى أنّ "هذه القضيّة يمكن النّظر بها في سياق الأمن الإقليمي". ودعا إلى "إبرام معاهدة سلام تقلّل من إمكانيّة اندلاع حرب محتملة. لكن قراءة مقترحات أذربيجان، تعطي انطباعًا بأنّ باكو تحاول إضفاء شرعيّة على اندلاع المزيد من الحروب".

وأوضح باشينيان "أنّنا نقترح ضمان الأمن من خلال سحب القوّات بشكل متماثل من الجانبين، لإبعاد خطر اندلاع اشتباكات، وأذربيجان ترفض ذلك. نقترح تجريد المناطق الحدوديّة من السّلاح، وأذربيجان تعارضه... دعونا نوقّع اتفاقيّةً للحدّ من التّسلّح، تسمح بمدى محدّد من التّسلّح لكلّ من أرمينيا وأذربيجان، وبحيث تتوفّر لدى الجانبين آليّة لمراقبة تنفيذ الاتفاقيّات".